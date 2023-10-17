Переход Windows 12 на подписку оказалось «недопониманием» — систему, как и раньше, можно будет купить не подписываясь

Однако, как выяснилось, все слухи и домыслы основаны на недопонимании. Недавно обнаруженные строки кода в предварительных версиях Windows 11, которые указывали на возможную подписку, на самом деле относились к «IoT Enterprise Subscription» и не имели отношения к основной версии Windows.

Microsoft никогда не делала клиентские версии Windows подписными, и нет оснований полагать, что компания изменит свою позицию в будущем.

По имеющимся данным, следующая версия системы будет активно интегрироваться с ИИ и облачными технологиями, но это не означает, что она будет доступна только по подписке.

Таким образом, пользователи могут быть уверены: Windows 12, когда она появится, не потребует подписки. Возможно даже, до неё можно будет обновиться бесплатно, как это уже было раньше в случае с Windows 10 и 11.