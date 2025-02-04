Перекупщики успешно перепродают RTX 5090 в 3 раза дороже цены, которую установила сама NVIDIA

Недавно на eBay завершился аукцион, где Zotac RTX 5090 ушла за $6600, при том что в Micro Center ее официальная цена $2249. Таким образом, продавец заработал более $4000 чистой прибыли всего за пару дней.

Перекупщики используют как фиксированные завышенные цены, так и аукционные торги, где пользователи буквально соревнуются за возможность купить карту.

В Японии ситуация аналогичная: на Yahoo Auctions выставлена MSI RTX 5090 за 1 000 000 иен (~$6445), а другая модель уже достигла $4200 с 33 ставками.

Ажиотаж вокруг RTX 5090 вызван ограниченными поставками и огромным спросом, что позволяет спекулянтам зарабатывать тысячи долларов на перепродаже.