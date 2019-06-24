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Компьютеры
Сегодня 18:17

Первая видеокарта Intel засветилась на видео

И выглядит она как инопланетная игрушка
Долгое время компания Intel ассоциировалась в первую очередь с производством центральных процессоров. Да, компания помимо этого выпускает множество другой различной продукции, но запомнилась она всем нам в первую очередь своими линейками Intel Core, Intel Atom и т.д. Но судя по появившемуся в сети видео первой видеокарты компании, у нас есть все шансы запомнить Intel еще и как производителя одной из самых красивых и инновационных видеокарт на рынке.

В оформлении преобладают серебристый и голубой цвета. Для охлаждения используются вентиляторы, размещенные слева и справа, а в центральной части красуется логотип. Судя по видео, видеокарта получает питание от двух восьмипиновых разъемов и оснащена четырьмя видеовыходами: одним HDMI и тремя DisplayPort.

Первая видеокарта Intel на видео

Никакой подробной информации о технических характеристиках и цене пока нет. Стоит ожидать больше подробностей ближе к релизу продукта, который должен состояться в следующем году.

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