Первая видеокарта Intel засветилась на видео

Долгое время компания Intel ассоциировалась в первую очередь с производством центральных процессоров. Да, компания помимо этого выпускает множество другой различной продукции, но запомнилась она всем нам в первую очередь своими линейками Intel Core, Intel Atom и т.д. Но судя по появившемуся в сети видео первой видеокарты компании, у нас есть все шансы запомнить Intel еще и как производителя одной из самых красивых и инновационных видеокарт на рынке.