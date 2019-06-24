Первая видеокарта Intel засветилась на видео

В оформлении преобладают серебристый и голубой цвета. Для охлаждения используются вентиляторы, размещенные слева и справа, а в центральной части красуется логотип. Судя по видео, видеокарта получает питание от двух восьмипиновых разъемов и оснащена четырьмя видеовыходами: одним HDMI и тремя DisplayPort.
Первая видеокарта Intel на видео
Никакой подробной информации о технических характеристиках и цене пока нет. Стоит ожидать больше подробностей ближе к релизу продукта, который должен состояться в следующем году.