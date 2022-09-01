Первому игровому OLED-монитору Samsung не нужны компьютер или консоль для полноценной работы

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Первому игровому OLED-монитору Samsung не нужны компьютер или консоль для полноценной работыЭто как так?
Накануне Samsung представила свой первый OLED-монитор, предназначенный для геймеров — 34-дюймовый Odyssey OLED G8.
Что интересно, это одна из первых моделей бренда, оснащённая технологией Gaming Hub. С её помощью игроки могут стримить игры через такие сервисы как GeForce Now, Google Stadia или Xbox Game Pass напрямую в монитор.
Таким образом, девайс хоть и предназначен для любителей игр, подключение к консолям или компьютеру вовсе не обязательно.
Из прочего стоит отметить, что разрешение экрана Odyssey OLED G8 — 4К, частота обновления — 175 Гц.
К сожалению, Samsung так и не назвала цену новинки. При этом она поделилась ориентировочными сроками релиза — IV квартал 2022 года. Видимо, тогда мы и узнаем, сколько корейский гигант хочет за столь необычный девайс.