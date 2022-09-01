Первому игровому OLED-монитору Samsung не нужны компьютер или консоль для полноценной работы

Что интересно, это одна из первых моделей бренда, оснащённая технологией Gaming Hub. С её помощью игроки могут стримить игры через такие сервисы как GeForce Now, Google Stadia или Xbox Game Pass напрямую в монитор.

Таким образом, девайс хоть и предназначен для любителей игр, подключение к консолям или компьютеру вовсе не обязательно.