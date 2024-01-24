Первые обзоры новейшей RTX 4070 Ti Super раскрыли минимальный прирост производительности

Первые обзоры новейшей RTX 4070 Ti Super раскрыли минимальный прирост производительностиВариант на любителя
По данным независимого обзора от TechPowerUp, новинка показывает лишь небольшое улучшение производительности по сравнению со стандартной RTX 4070 Ti.
RTX 4070 Ti Super оснащена графическим процессором AD103-275 с 8448 ядрами CUDA, что на 768 больше, чем у RTX 4070 Ti. Она также имеет увеличенный объем памяти GDDR6X до 16 ГБ со скоростью 21 Гбит/с на контакт и пропускной способностью 672 ГБ/с.
Несмотря на эти улучшения, прирост производительности оказался скромным.
В игровых тестах на разрешении 1440p RTX 4070 Ti Super превосходит своего предшественника всего на 7%, а в 4K разрешении прирост составляет 10%. Это меньше, чем ожидалось, особенно учитывая, что RTX 4070 Super показала увеличение производительности более чем на 15% по сравнению с RTX 4070.
В целом, RTX 4070 Ti Super предлагает неплохую производительность, но прирост относительно оригинальной RTX 4070 Ti не так велик, как могло бы быть. Это делает новую карту интересной, но не революционной моделью в линейке NVIDIA.