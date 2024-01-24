Первые обзоры новейшей RTX 4070 Ti Super раскрыли минимальный прирост производительности

В игровых тестах на разрешении 1440p RTX 4070 Ti Super превосходит своего предшественника всего на 7%, а в 4K разрешении прирост составляет 10%. Это меньше, чем ожидалось, особенно учитывая, что RTX 4070 Super показала увеличение производительности более чем на 15% по сравнению с RTX 4070.

В целом, RTX 4070 Ti Super предлагает неплохую производительность, но прирост относительно оригинальной RTX 4070 Ti не так велик, как могло бы быть. Это делает новую карту интересной, но не революционной моделью в линейке NVIDIA.