Первые обзоры RTX 5090 раскрыли честную мощность модели и сравнили с RTX 4090 в 4K

В 4K прирост производительности составил 30.9%, в 2K — 23.9%, в 1080p — 17.3%. Однако за это пришлось заплатить ростом TDP с 450 до 575 Вт.

Стоимость одного кадра в 4K для RTX 5090 составила $19.11, что чуть лучше RTX 4090 ($20.02). При этом GeForce RTX 3090 Ti остаётся худшей по этому показателю с $40.02 за fps.

Для владельцев RTX 4090 обновление на RTX 5090 вряд ли имеет смысл — текущая модель будет достаточной в ближайшие годы.