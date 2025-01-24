Первые обзоры RTX 5090 раскрыли честную мощность модели и сравнили с RTX 4090 в 4K

Опубликовано 24 января 2025, 07:251 мин.
Первые обзоры RTX 5090 раскрыли честную мощность модели и сравнили с RTX 4090 в 4KНо большинству больше подойдет RTX 5080
Эксперты Digital Foundry протестировали GeForce RTX 5090, сравнив её с RTX 4090 в различных разрешениях.
В 4K прирост производительности составил 30.9%, в 2K — 23.9%, в 1080p — 17.3%. Однако за это пришлось заплатить ростом TDP с 450 до 575 Вт.
Стоимость одного кадра в 4K для RTX 5090 составила $19.11, что чуть лучше RTX 4090 ($20.02). При этом GeForce RTX 3090 Ti остаётся худшей по этому показателю с $40.02 за fps.
Для владельцев RTX 4090 обновление на RTX 5090 вряд ли имеет смысл — текущая модель будет достаточной в ближайшие годы.
Однако пользователи GeForce RTX 2080 Ti или RTX 3090/3090 Ti могут ощутить значительное увеличение производительности.
Тем не менее, в Digital Foundry отметили, что RTX 5080, предлагающая лучшее соотношение цены и производительности, может стать более разумным выбором за $1000.