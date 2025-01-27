Первые пользователи начали получать цветной индикатор батареи в Windows 11

Опубликовано 27 января 2025, 09:181 мин.
Первые пользователи начали получать цветной индикатор батареи в Windows 11Ждем полноценного релиза в ближайшее время
Microsoft начала тестировать обновленную иконку батареи в Windows 11, добавив цветовые индикаторы для упрощения восприятия состояния заряда.
Теперь на панели задач и в быстрых настройках цвет иконки будет менять смысл: зелёный сигнализирует о заряде или подключении к сети, жёлтый указывает на заряд ниже 20% и активацию энергосбережения, а красный предупреждает о критическом уровне, требующем немедленного подключения к источнику питания.
Также появилась возможность отображать процент заряда рядом с иконкой, что можно активировать в настройках: «Параметры» > «Питание и батарея».
Microsoft упростила дизайн, убрав перекрывающие элементы, чтобы сделать индикатор прогресса заряда более понятным.
Пока нововведение доступно только участникам Dev Channel в Windows Insider. Компания собирает отзывы, чтобы внести возможные изменения перед выпуском для широкой аудитории.