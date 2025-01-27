Первые пользователи начали получать цветной индикатор батареи в Windows 11

Теперь на панели задач и в быстрых настройках цвет иконки будет менять смысл: зелёный сигнализирует о заряде или подключении к сети, жёлтый указывает на заряд ниже 20% и активацию энергосбережения, а красный предупреждает о критическом уровне, требующем немедленного подключения к источнику питания.

Также появилась возможность отображать процент заряда рядом с иконкой, что можно активировать в настройках: «Параметры» > «Питание и батарея».

Microsoft упростила дизайн, убрав перекрывающие элементы, чтобы сделать индикатор прогресса заряда более понятным.

Пока нововведение доступно только участникам Dev Channel в Windows Insider. Компания собирает отзывы, чтобы внести возможные изменения перед выпуском для широкой аудитории.