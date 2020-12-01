Первый компьютер Apple в рабочем состоянии выставят на аукцион

Важно понимать, что, по сути, весь компьютер Apple 1 - это плата, разработанная Возняком. Именно ее, вместе с оригинальной коробкой и фирменным устройством для подключения кассетных плееров, блоком питания Apple 1 и прочими аксессуарами времен выхода ПК, отдадут с молотка, пишет Apple Insider. Организаторы мероприятия, RR Auction, делает отдельный акцент на том, что оригинальная транспортировочная коробка является крайне редким экземпляром - продаваемая вместе с лотом версия чуть ли не одна из последних, доживших до 2020 года.

Напомним, что 70-х годах XX века Стив Возняк вручную собрал около 200 компьютеров Apple 1. В итоге 175 из них были проданы, что позволило Apple начать свое существование, а не загнуться после выпуска первого устройства.