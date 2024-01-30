Philips представила 48.8-дюймовый монитор для бизнесменов

Монитор обладает разрешением Dual Quad HD (2K) 5120×1440. Характеристики включают 75 Гц частоту обновления, яркость 450 нит, угол обзора 178 градусов, статическое соотношение контрастности 3000:1 и время отклика 4 мс. Монитор охватывает 119% sRGB и 97% NTSC цветовых пространств, обеспечивая точное воспроизведение цветов.

Монитор имеет три узких рамки, встроенные два динамика по 5 Вт, а также поддержку поднятия и поворота на задней стойке. Особенностью является наличие встроенной 5-мегапиксельной веб-камеры с возможностью автоматической подстройки кадра для видеоконференций.

Интерфейс монитора включает в себя два полнофункциональных порта USB-C, два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4, обеспечивая разнообразные варианты подключения.