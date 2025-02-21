Компьютеры
Опубликовано 21 февраля 2025, 07:08
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Пираты выпустили новый инструмент для вечной активации Windows и Office

Это настоящий прорыв
Хакерская группировка Massgrave заявила о крупнейшем прорыве в пиратской активации Windows и Office.
Пираты выпустили новый инструмент для вечной активации Windows и Office
© Ferra

Новый инструмент позволяет навсегда активировать почти все современные версии Windows (от Vista до Windows 11 и Server 2025), а также Microsoft Office.

По словам разработчиков, им удалось обойти почти всю систему защиты, заложенную в оригинальную модель лицензирования Microsoft.

Инструмент поддерживает активацию через Key Management Services (KMS), а также позволяет пользователям Windows 10 получать бесплатные обновления безопасности после окончания поддержки в октябре 2025 года.

Пираты выпустили новый инструмент для вечной активации Windows и Office
© TechSpot

Новинка разрабатывается в рамках проекта Microsoft Activation Scripts (MAS), который уже давно выпускает эффективные способы обхода активации. Однако детали пока остаются засекреченными.

Хакеры лишь уточнили, что инструмент не требует установки сторонних файлов или модификации системных файлов.

Источник:TechSpot
Автор:Булат Кармак
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