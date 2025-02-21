Пираты выпустили новый инструмент для вечной активации Windows и Office

Новый инструмент позволяет навсегда активировать почти все современные версии Windows (от Vista до Windows 11 и Server 2025), а также Microsoft Office.

По словам разработчиков, им удалось обойти почти всю систему защиты, заложенную в оригинальную модель лицензирования Microsoft.

Инструмент поддерживает активацию через Key Management Services (KMS), а также позволяет пользователям Windows 10 получать бесплатные обновления безопасности после окончания поддержки в октябре 2025 года.