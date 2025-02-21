Пираты выпустили новый инструмент для вечной активации Windows и Office

Пираты выпустили новый инструмент для вечной активации Windows и OfficeЭто настоящий прорыв
Новый инструмент позволяет навсегда активировать почти все современные версии Windows (от Vista до Windows 11 и Server 2025), а также Microsoft Office.
По словам разработчиков, им удалось обойти почти всю систему защиты, заложенную в оригинальную модель лицензирования Microsoft.
Инструмент поддерживает активацию через Key Management Services (KMS), а также позволяет пользователям Windows 10 получать бесплатные обновления безопасности после окончания поддержки в октябре 2025 года.
Новинка разрабатывается в рамках проекта Microsoft Activation Scripts (MAS), который уже давно выпускает эффективные способы обхода активации. Однако детали пока остаются засекреченными.
Хакеры лишь уточнили, что инструмент не требует установки сторонних файлов или модификации системных файлов.