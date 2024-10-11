Пиршество безумия: в Китае начали устанавливать 48 ГБ видеопамяти в RTX 4090

Опубликовано 11 октября 2024, 07:231 мин.
Пиршество безумия: в Китае начали устанавливать 48 ГБ видеопамяти в RTX 4090И такое бывает, да
В Китае начался массовый выпуск модифицированных видеокарт RTX 4090 с увеличенным объемом видеопамяти до 48 ГБ.
Ранее сообщалось о выпуске «антисанкционной» модели RTX 4090D с таким объемом VRAM, но теперь эта конфигурация доступна и для обычных версий.
Подтверждением существования такой модели служит скриншот с тестированием в OctaneBench, демонстрирующий возможности видеокарты.
Известно, что эти усовершенствованные модели производятся на заказ, партиями от 100 экземпляров, и комплектуются турбинными системами охлаждения, что делает их подходящими для установки в серверные стойки.
Блогеры отмечают, что для увеличения объема видеопамяти требуется вмешательство в BIOS видеокарты. Это вызывает предположения, что в процесс могут быть вовлечены сами представители NVIDIA, несмотря на возможные нарушения санкций со стороны Министерства торговли США.