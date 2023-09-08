ПК-процессоры нового поколения могут выйти позже запланированного из-за iPhone 15

Производитель микросхем TSMC сосредоточит все свои усилия на выпуске этих чипов исключительно для Apple.

Данное решение может оказать существенное влияние на рынок компьютеров. Производители ПК, включая Intel, которая планировала выпустить свои новые процессоры Arrow Lake на том же 3-нм техпроцессе, теперь могут столкнуться с задержками.

Инсайдеры утверждают, что Intel возлагала большие надежды на данную линейку, стремясь конкурировать с эффективными процессорами Apple Silicon.

Однако есть небольшая вероятность, что TSMC всё же сможет начать производство новых чипов для других компаний до конца года, если у них будет достаточно производственных мощностей.