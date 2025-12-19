ПК-сборку на базе платформы LGA 1700 назвали бессмысленной даже на фоне кризиса памяти

Опубликовано 19 декабря 2025, 07:081 мин.
ПК-сборку на базе платформы LGA 1700 назвали бессмысленной даже на фоне кризиса памятиНе стоит совершать глупые покупки, да
Эксперты Hardware Unboxed считают, что сборка нового ПК на базе LGA 1700 сегодня не имеет особого смысла. Даже на фоне дефицита и подорожания памяти.
В свежем выпуске Q&A они прокомментировали популярный совет использовать этот сокет ради более дешевой DDR4. По их мнению, экономия на оперативной памяти не перекрывает минусов платформы.
LGA 1700 уже лишена официальной поддержки Intel, а часть процессоров для этого сокета известна проблемами с деградацией. Кроме того, материнские платы с поддержкой DDR4 постепенно пропадают из продажи, что усложняет апгрейд и ремонт.
Отдельно отмечается, что при использовании DDR4 производительность CPU LGA 1700 мало отличается от решений под AM4.
В итоге платформа Intel теряет смысл как по перспективам, так и по соотношению цены и возможностей.