Планов таких нет: Apple не выпустит ожидаемый iMac с чипом Silicon и 27" экраном

Причины, по которым Apple отказалась от выпуска этих компьютеров, не озвучиваются. Во всяком случае, представитель корпорации по связям с общественностью Старлейн Меза не акцентировала на этом внимание в ходе выступления.

По её словам, компания сосредоточит усилия на iMac 24″, которые недавно получили новые чипы M3. Меза подчеркнула, что обновлённые 24" iMac, оснащённые дисплеем с разрешением 4,5К, как раз и подойдут для замены моделей с процессорами Intel, которые выходили с экранами 21" и разрешением 4К. Также менеджер Apple признала, что в iMac 24" установлена базовая версия новых чипов.

Тем пользователям, которые хотели бы иметь компьютер, похожий на «большой» iMac, Apple порекомендовала рассмотреть варианты 27" 5K монитор Studio Display, который можно подключить к отдельному компьютеру Mac Studio или Mac Mini.