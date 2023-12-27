Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Компьютеры
23:00, 27 декабря 2023
1 мин.

Планы TSMC: микросхемы с триллионом транзисторов и 1-нм техпроцесс

Пожелаем им удачи

TSMC готовится совершить прорыв в области производства микросхем, представив потрясающий план по выпуску чипов с триллионом транзисторов. Да, вы правильно прочитали — триллион транзисторов. В дополнение к этому TSMC намерена создать монолитные чипы с 200 миллиардами транзисторов на одном куске кремния.

На недавней конференции IEDM компания рассказала о своей амбициозной дорожной карте, в которой говорится о разработке таких передовых производственных узлов, как 2-нм классы N2 и N2P, а также 1,4-нм классы A14 и 1-нм классы A10, которые должны появиться на рынке к 2030 году.

На этом чип-гигант не останавливается: TSMC видит будущее упаковочных технологий (CoWoS, InFO, SoIC и т. д.), прокладывая путь к колоссальным многочиповым решениям, насчитывающим более триллиона транзисторов к 2030 году.

В то время как GH100 от Nvidia с 80 миллиардами транзисторов в настоящее время украшает шоу, TSMC прогнозирует появление монолитных процессоров с более чем 100 миллиардами транзисторов и даже 200 миллиардами транзисторов.

Источник:Tom’sHardware
Автор:Булат Кармак
Теги:
#планы
,
#разработка
,
#TSMC
Новости партнеров
Новости партнеров