Вышел новый Linux Zorin OS 17 в стиле Windows и macOS одновременно

Основные особенности Zorin OS 17 включают обновленную среду рабочего стола на основе GNOME 43, предлагающую меню быстрых настроек, новый опыт создания скриншотов и записи экрана, полную тематизацию GTK4, обновленные режимы питания, улучшенный опыт работы с окнами и усовершенствованную функцию обзора активностей.

Система также включает обновленное меню приложений Zorin, которое теперь предлагает универсальный поиск и новую категорию «Все приложения» для просмотра всех приложений в алфавитном порядке.

Для профессиональных пользователей Zorin OS 17 представляет две новые компоновки в Zorin Appearance, имитирующие старую среду рабочего стола GNOME 2 или рабочий стол Google Chrome OS.