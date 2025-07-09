PNY представила самую компактную RTX 5050 — всего 147 мм и один вентилятор

Длина новинки — всего 147 мм, однако она всё ещё занимает два слота. Несмотря на компактный размер, новинка базируется на архитектуре Blackwell и получила 2560 ядер CUDA, 8 ГБ памяти GDDR6 и 128-битную шину.

Базовая частота составляет 2317 МГц, а буст — до 2572 МГц. Скорость памяти — 20 Гбит/с, что даёт суммарную пропускную способность до 320 ГБ/с.