По следам RTX 4090: новая видеокарта AMD Radeon RX 7600 тоже столкнулась с проблемой кабеля питания

Речь идёт о невозможности полностью вставить необходимый разъем питания 8-pin. Ряд экспертов и обычных пользователей, которые получили ранний доступ к адаптеру, заявили о том, что некоторые разъёмы 6+2-pin могут не подойти из-за ограничений на корпусе карты.

Если вы планируете приобрести видеокарту Radeon RX 7600 с маркировкой «Made By AMD», то вам следует предварительно убедиться, что разъёмы вашего блока питания подходят.