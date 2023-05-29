По следам RTX 4090: новая видеокарта AMD Radeon RX 7600 тоже столкнулась с проблемой кабеля питания

По следам RTX 4090: новая видеокарта AMD Radeon RX 7600 тоже столкнулась с проблемой кабеля питанияНо, вроде как, не настолько критичной
Видимо, у видеокарты AMD RX 7600 в референсном дизайне обнаружена конструктивная ошибка, которая может затруднить жизнь некоторых пользователей.
Речь идёт о невозможности полностью вставить необходимый разъем питания 8-pin. Ряд экспертов и обычных пользователей, которые получили ранний доступ к адаптеру, заявили о том, что некоторые разъёмы 6+2-pin могут не подойти из-за ограничений на корпусе карты.
Если вы планируете приобрести видеокарту Radeon RX 7600 с маркировкой «Made By AMD», то вам следует предварительно убедиться, что разъёмы вашего блока питания подходят.
Причиной проблемы является недостаточный зазор вокруг порта на видеокарте. Если быть точнее, то виной всему защёлка для двух дополнительных пинов, которая может быть заблокирована задней пластиной, не позволяя полностью вставить разъём питания.
Отметим, что примерно с той же деталью были ранее проблемы и у NVIDIA с её RTX 4090. Правда тогда недоработанная конструкция могла и вовсе привести к поломке как видеокарты, так и материнской платы.