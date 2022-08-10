Почему даже сложный пароль не защитит вас от взлома хакерами

Эксперты объяснили, что, при необходимости, получить информацию о человеке злоумышлении могут использовать общедоступные базы данных в интернете. При этом пользователь может стать заложником кажущегося ему надёжным пароля, если использует его для доступа к разным сервисам. То есть заполучив логин и пароль от одного сервиса, мошенники могут применить его для других.

Нет смысла и заклеивать камеру на компьютере — киберпреступники вполне могут завладеть нужными им данными через другие компоненты устройства. Если хакеры смогли завладеть камерой и микрофоном, достать другие данные им не составит особого труда.

Специалисты предупредили, что мошеннические схемы и кибератаки «становятся всё более изощрёнными и убедительными». Например, это звонки в мессенджеры от лица прокуратуры и других следственных органов, от банков и т.п.