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Почему даже сложный пароль не защитит вас от взлома хакерами

Они могут получить информацию из баз данных
Специалисты «Роскачества» развенчали миф о безопасности сложных паролей, так как хакеры уже не пользуются методами взлома аккаунта через подбор комбинации.
Почему даже сложный пароль не защитит вас от взлома хакерами

Эксперты объяснили, что, при необходимости, получить информацию о человеке злоумышлении могут использовать общедоступные базы данных в интернете. При этом пользователь может стать заложником кажущегося ему надёжным пароля, если использует его для доступа к разным сервисам. То есть заполучив логин и пароль от одного сервиса, мошенники могут применить его для других.

Нет смысла и заклеивать камеру на компьютере — киберпреступники вполне могут завладеть нужными им данными через другие компоненты устройства. Если хакеры смогли завладеть камерой и микрофоном, достать другие данные им не составит особого труда.

Специалисты предупредили, что мошеннические схемы и кибератаки «становятся всё более изощрёнными и убедительными». Например, это звонки в мессенджеры от лица прокуратуры и других следственных органов, от банков и т.п.

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