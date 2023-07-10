Почему даже видеокарта NVIDIA RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти не станет успешной

Авторы портала предсказывают негативные отзывы и низкие продажи для этой модели и не верят в её успех, вместе с партнёрами компании NVIDIA.

Одной из причин этого скепсиса является высокая цена. Видеокарта RTX 4060 Ti с 16 ГБ будет стоить $499, что на $100 дороже, чем версия с 8 ГБ памяти. При этом, авторы считают, что, помимо объёма видеопамяти, между двумя моделями не ожидается никакой существенной разницы.

PC Gamer предполагает, что видеокарта с 8 ГБ VRAM должна была быть названа RTX 4060 и предлагаться по более доступной цене в $299. В то время как RTX 4060 могла быть выпущена как RTX 4050 по цене $199. Такой подход, по мнению авторов, помог бы избежать негативных отзывов в прессе.

Еще одним рассмотренным вариантом было предложение выпустить только одну модель RTX 4060 Ti с 12 ГБ видеопамяти, 192-битной шиной и ценой в диапазоне от $349 до $399.

Напомним, что старт продаж видеокарты новейшей видеокарты NVIDIA запланирован на 18 июля.