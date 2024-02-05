Почему Microsoft не торопится выпускать Windows 12. Нашлось объяснение

Согласно утечкам, компания сосредоточена на обновлении Windows 11 — онс даже запланировала крупное обновление уже этой осенью.

Свежая версия, скорее всего, не будет называться Windows 12. Это свидетельствует о стратегии Microsoft поддерживать Windows 10 и Windows 11 как единую платформу.

Отметим, что подход Microsoft к Windows 10 изменился с приходом нового руководства. Вместо отказа от системы в пользу разработки новых функций исключительно для Windows 11 и выше, компания теперь стремится интегрировать нововведения, такие как Windows Copilot, в Windows 10.

Это решение подчеркивает желание Microsoft упростить процесс переноса некоторых функций с Windows 11 на Windows 10. Кроме того, Microsoft осознает, что пользователи не спешат обновляться до новых версий ОС.