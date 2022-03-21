Почему Microsoft не выпустила Windows 9

Почему IT-гигант решил отказаться от вполне логичного нейминга, перепрыгнув через «девятку»? Тому есть сразу несколько объяснений.

Во-первых, Windows 8 и 8.1 вызвали слишком много недовольства и споров. В итоге перейдя с 8.1 на 10, компания как бы показала, что она совершила огромную работу, как бы совместив сразу две новые версии в одной.

Во-вторых, в Microsoft всерьёз рассматривали вариант с тем, чтобы назвать новую ОС Windows One. Таким образом компания планировала продемонстрировать, что это будет единая система для компьютеров, смартфонов и игровых консолей.

Но этому помешало прошлое корпорации — у неё уже была Windows 1.0. И выход Windows One мог вызвать определённую путаницу среди пользователей. Поэтому было решено добавить к единице ноль и получить Windows 10.

В-третьих, ходят разговоры, что свою роль в произошедшем сыграло и то, что 9 — несчастливое число в Японии.