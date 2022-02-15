Почему не нужно устанавливать программы в магазине электроники при покупке компьютера

Паршин отметил, что магазины техники предлагают подобные услуги и, как правило, не сообщают покупателю, что он может всё установить сам. По мнению эксперта, это делается для того, чтобы магазин мог «повысить выручку с клиента», поэтому при покупке компьютера такой информации клиент не получает. При этом даже операционную систему поставить достаточно просто, при необходимости, как это сделать, можно узнать из интернета.

Также Паршин подчеркнул, что установку софта в магазинах нельзя назвать профессиональной. «Выбор между обывателем и профессионалом важен только при ремонте техники, когда нужны специальные знания и инструменты. Сервис по установке приложений и настройке ПК в магазинах сложно назвать профессиональным, ведь нет такого понятия, как профессиональный "установщик софта", нет такой специализации или профессии», — объяснил эксперт.