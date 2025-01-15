Почему не стоит покупать видеокарту с 8 ГБ памяти в 2025 году — ответили эксперты PCGH

Почему не стоит покупать видеокарту с 8 ГБ памяти в 2025 году — ответили эксперты PCGHНадо брать минимум 12-гигабайтный вариант
У них была достаточно благородная цель — выяснить, как объём VRAM влияет на производительность в современных играх.
Результаты показали, что 16 ГБ памяти обеспечивают заметно более плавный игровой процесс, особенно в сценариях с трассировкой лучей, и исключают снижение текстур и других графических параметров.
Согласно тестам, карты с 8 ГБ памяти сталкиваются с ограничениями VRAM в ряде современных игр, что приводит к снижению настроек графики даже на средних и низких уровнях.
Например, в Cyberpunk 2077 с активной трассировкой лучей карты с 8 ГБ памяти демонстрируют производительность на 43% ниже, чем их 16-гигабайтные аналоги. В других проектах, таких как Dragon Age The Veilguard, разница ещё больше.
Эксперты подчеркивают, что в 2025 году объём видеопамяти менее 12 ГБ уже недостаточен для большинства современных игр.