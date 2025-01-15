Почему не стоит покупать видеокарту с 8 ГБ памяти в 2025 году — ответили эксперты PCGH

У них была достаточно благородная цель — выяснить, как объём VRAM влияет на производительность в современных играх.

Результаты показали, что 16 ГБ памяти обеспечивают заметно более плавный игровой процесс, особенно в сценариях с трассировкой лучей, и исключают снижение текстур и других графических параметров.

Согласно тестам, карты с 8 ГБ памяти сталкиваются с ограничениями VRAM в ряде современных игр, что приводит к снижению настроек графики даже на средних и низких уровнях.