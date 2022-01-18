Почему пользователей компьютеров в России редко атакуют хакеры

Среди опрошенных 30% сказали, что забывают о безопасности и не устанавливают на свои компьютеры антивирусы или другие защитные программы. При этом 50% не используют базовые или дополнительные приложения для защиты своих данных, а 19% вообще не видят в этом смысла.

А 63% респондентов хранят персональную информацию в мессенджерах и электронной почте. А в качестве альтернативных хранилищ опрошенные используют браузеры, фотогалереи, цифровые календари и заметки. Вероятно, по этой причине хакерам не нужно атаковать компьютеры множества россиян.

Отмечено, что 34% респондентов никогда не доверяют свои гаджеты другим людям, а остальные опрошенные из этой категории сказали, что легко расстанутся с компьютером или смартфоном, если их попросит близкий человек и родственник.