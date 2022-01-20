Почему режим «инкогнито» на самом деле не спасает от хакеров и слежки

Но, по утверждению эксперта по информационной безопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, режим «инкогнито» на самом деле не спасает от хакеров и мошенников. Он нужен только для скрытия от любопытных коллег информации о посещённых вами ресурсах.

Как отметил Галов, в этом режиме браузер всего лишь не сохраняет информацию о посещённых сайтах, файлы cookie, историю загрузок и данные авторизации. Кому-то достаточно и этого, но если говорить о полноценной защите, то «инкогнито» не может её обеспечить.

К тому же, если на компьютер осуществлена хакерская атака, то режим «инкогнито» бесполезен. «Эта технология не защитит от вредоносного ПО, в том числе от кейлоггеров, которые умеют перехватывать нажатия клавиш на клавиатуре, или продвинутого шпионского ПО, а также от сталкерских программ», — рассказал эксперт.

Галов также посоветовал всегда проверять при выходе из браузера в режиме «инкогнито», действительно ли ли данные пользователя не сохранились на устройстве.