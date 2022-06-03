Почему в городах США начали запрещать майнинг криптовалют

Ситуацию прокомментировал основатель Палаты цифровой торговли Перианн Боринг. По мнению эксперта, если закон будет принят, то, учитывая прецедентное право США, новая практика может распространится по всей стране, а в США добывают 38% от всего мирового биткоина.

К тому же запрет майнинга ослабит экономику Нью-Йорка в силу того, что майнеры просто переедут в другие штаты.

«Нью-Йорк лишится звания лидера в области технологий и глобальных финансовых услуг», — отметил Боринг.