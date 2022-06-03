Почему в городах США начали запрещать майнинг криптовалют

Сегодня в 15:37
1 мин.
Почему в городах США начали запрещать майнинг криптовалютВласти пока не комментируют
В штате Нью-Йорк могут принять закон, запрещающий майнинг биткоина. Если это произойдёт, Нью-Йорк станет первым американским штатом, в котором добыча криптовалюты будет запрещена законодательно. Окончательное решение должна принять губернатор штата Кэти Хокул.
Ситуацию прокомментировал основатель Палаты цифровой торговли Перианн Боринг. По мнению эксперта, если закон будет принят, то, учитывая прецедентное право США, новая практика может распространится по всей стране, а в США добывают 38% от всего мирового биткоина.
К тому же запрет майнинга ослабит экономику Нью-Йорка в силу того, что майнеры просто переедут в другие штаты.
«Нью-Йорк лишится звания лидера в области технологий и глобальных финансовых услуг», — отметил Боринг.