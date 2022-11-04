Почему в России до сих пор не продают отечественные ноутбуки и компьютеры, хотя давно обещали

Почему в России до сих пор не продают отечественные ноутбуки и компьютеры, хотя давно обещалиОбъяснила эксперт
Генеральный директор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева рассказала, почему в продаже нет ПК, ноутбуков и планшетов российского производства.
По её словам, когда люди видят, что на фоне санкций на прилавках нет отечественной электроники, значит импортозамещение себя не оправдало, провалилось. На самом деле импортозамещение начинается с поставок техники на регулируемый рынок, потом уже становится доступным широкому кругу потребителей.
Легостаева подчеркнула, что в первую очередь поставки отечественной электроники начались для заказчиков из государственного сектора.
Также она заверила, что российские компании производят и ПК, и моноблоки, и ноутбуки, и планшеты, но для вывода этой продукции на потребительский рынок необходимо определённое время.
Выход из сегмента госзаказа в ретейл – это не так просто. Для этого нужны огромные партии отечественных компьютеров, а также регулярно осуществляемые поставки. Все это требует серьезных инвестиций. Также нужно понимание, как организовать сервис отечественных компьютеров для физических лиц. Сейчас идет диалог нескольких компаний с ретейлерами. Мы ожидали, что до конца года точно сможем сообщить о первых крупных партиях нашей продукции для магазинов, но пока этого не случилось. Тем не менее уже есть успешный опыт продажи отечественных ноутбуков через интернет-магазин. Мы просто обречены на успех.