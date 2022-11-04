Почему в России до сих пор не продают отечественные ноутбуки и компьютеры, хотя давно обещали

По её словам, когда люди видят, что на фоне санкций на прилавках нет отечественной электроники, значит импортозамещение себя не оправдало, провалилось. На самом деле импортозамещение начинается с поставок техники на регулируемый рынок, потом уже становится доступным широкому кругу потребителей.

Легостаева подчеркнула, что в первую очередь поставки отечественной электроники начались для заказчиков из государственного сектора.

Также она заверила, что российские компании производят и ПК, и моноблоки, и ноутбуки, и планшеты, но для вывода этой продукции на потребительский рынок необходимо определённое время.