Почему в России почти исчезли из продажи ноутбуки с предустановленной Windows

Почему в России почти исчезли из продажи ноутбуки с предустановленной WindowsПричин несколько
С января по август 2023 года доля ноутбуков без предустановленной операционной системы на российском рынке возросла в 2,6 раза, достигнув 24%.
Аналитики Holodilnik.ru отмечают, что продажи настольных компьютеров без ОС также увеличились, и теперь составляют 52% от общего числа проданных устройств.
Основной причиной такого тренда является экономия. Ноутбуки без ОС стоят дешевле, и пользователи экономят до 20 000 рублей, отказываясь от Windows.
Некоторые ритейлеры принципиально не импортируют ноутбуки с предустановленной Windows из-за постоянно меняющейся политики Microsoft. Например, пользователи в России уже сталкивались с географической блокировкой обновлений системы. Поэтому продавцы компьютеров опасаются, что активация предустановленной Windows в ноутбуках на территории РФ однажды перестанет работать, а покупатели потребуют денежную компенсацию за некорректно работающую ОС.
В заключение, эксперты предполагают, что в ближайшем будущем доля Windows продолжит сокращаться, а на рынке будут доминировать отечественные дистрибутивы Linux.