Почему в России почти исчезли из продажи ноутбуки с предустановленной Windows

Аналитики Holodilnik.ru отмечают, что продажи настольных компьютеров без ОС также увеличились, и теперь составляют 52% от общего числа проданных устройств.

Основной причиной такого тренда является экономия. Ноутбуки без ОС стоят дешевле, и пользователи экономят до 20 000 рублей, отказываясь от Windows.