Почему Windows 11 так и не завоевала всеобщую популярность, переманив всех с Windows 10

Всё дело в том, что он может замедляться из-за трудностей с обновлением устройств компаний до минимальных требований.

Группа по управлению IT-активами Lansweeper отметила, что на октябрь 2023 года уровень принятия Windows 11 составляет 8,35%, что немного больше, чем 5,74% в сентябре 2022 года.

Основываясь на анализе около 33 млн устройств Windows в корпоративном секторе, Lansweeper пришла к выводу, что основной причиной медленного обновления до Windows 11 является несовместимость устройств.

Отмечается, что примерно 67,5% рабочих станций могут автоматически обновляться до Windows 11, так как у них есть необходимые компоненты: CPU, RAM и доверенный платформенный модуль (TPM). Однако это делает 32% устройств не совместимыми с новой версией Windows.