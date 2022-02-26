Почему Западу невыгодно отключать Россию от мирового интернета

Почему Западу невыгодно отключать Россию от мирового интернетаОни тоже пострадают
По словам эксперта, даже если отключение будет, то очень недолгим, потому что Западу невыгодно отключение России от глобальной Сети. Через российские узлы проходит множество важных интернет-соединений, и при отключении российской инфраструктуры пострадает и другая сторона.
Пермяков отметил, что глобальный интернет — огромная компьютерная сеть, к которой Россия подключена и на западных, и на восточных границах, поэтому «выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба». Эксперт подчеркнул, что опаснее и реальнее отключение России от системы SWIFT.
При этом пользователи могут потерять доступ к привычным сервисам — от Google и Facebook до мессенджеров. «Но, повторюсь, в глобальное отключение нас от интернета я всё же не верю», — подчеркнул Руслан Пермяков.