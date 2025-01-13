Почти каждый второй домашний процессор — это AMD Ryzen

В последние кварталы компания заметно увеличила свою долю на рынке клиентских процессоров, превысив отметку в 40% по итогам 2024 года. Такой успех связан с запуском линейки Ryzen 9000 и моделей с технологией 3D V-Cache.

Высокая производительность новых процессоров и проблемы Intel с их 13-м и 14-м поколениями позволили AMD закрепить свои позиции.