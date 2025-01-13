Почти каждый второй домашний процессор — это AMD Ryzen

Почти каждый второй домашний процессор — это AMD RyzenГде-то грустит одна Intel
В последние кварталы компания заметно увеличила свою долю на рынке клиентских процессоров, превысив отметку в 40% по итогам 2024 года. Такой успех связан с запуском линейки Ryzen 9000 и моделей с технологией 3D V-Cache.
Высокая производительность новых процессоров и проблемы Intel с их 13-м и 14-м поколениями позволили AMD закрепить свои позиции.
Проблемы Intel, включая нестабильность процессоров и разочарование от линейки Arrow Lake-S, стали одним из ключевых факторов, способствующих росту ее конкурента.
На рынке процессоров для рабочих станций AMD также значительно опередила Intel. Линейка Threadripper получила основную долю заказов, тогда как Xeon от Intel смог занять лишь около 10%. Это подчеркивает слабую конкурентоспособность Intel в сегменте высокопроизводительных решений.