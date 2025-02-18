Почти половина Steam-игроков даже не думают переходить на Windows 11

И это несмотря на то, что Microsoft планирует прекратить её поддержку 14 октября 2025 года.

Windows 11 установлена у 53.46% геймеров, но темпы перехода на новую ОС остаются низкими. Основные причины — отсутствие ощутимой выгоды по сравнению с Windows 10 и высокие системные требования.