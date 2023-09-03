Почти половина Steam-игроков установили Windows 11

Это интересное явление происходит на фоне снижения популярности Windows 10, доля которой упала на 1,89% и составляет теперь 55,98%. Несмотря на это, около 1% геймеров всё ещё предпочитают использовать устаревшую Windows 7.

Общая доля операционных систем семейства Windows в Steam составляет 96,61%. ОС на базе ядра Linux занимают 1,82%, а операционные системы от Apple используют 1,57% пользователей.

Интересно, что Windows 11 наиболее популярна среди геймеров, в то время как остальные категории пользователей не так охотно переходят на новую систему. Согласно последнему отчёту Statcounter, общая рыночная доля Windows 11 составляет около 27%.