Почти все проданные процессоры в Германии — от AMD. Intel не видно даже в топ-20

Intel, напротив, даже не смогла пробиться в топ-20. Лучший результат — всего 90 проданных чипов Core Ultra 7 265K, тогда как лидер рейтинга, Ryzen 7 7800X3D, разошёлся в 32 раза большим тиражом.

Общий итог: 12 545 процессоров AMD против 1100 у Intel, при этом средняя цена «камня» от AMD составила €320, а от Intel — €247. В денежном выражении это 93,6% выручки рынка против жалких 6,4%.