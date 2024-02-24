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Компьютеры
Опубликовано 24 февраля 2024, 19:30
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Под брендом Intel появятся два отдельных производства для завоевания рынка чипов

Компания начнёт обслуживать конкурентов
Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер во время мероприятия Intel Foundry Direct Connect, проходившего в Сан-Хосе, штат Калифорния, заявил, что компания намерена стать вторым чипмейкером (производителем чипов) в мире.

Для этого отдел по производству чипов будет разделён на две юридически обособленные организации, которые будут минимально дублировать деятельность друг друга ради конфиденциальности. Но работать обе организации будут под брендом Intel. Также изменится стратегическое отношение к конкурентам: тех, кого Intel традиционно рассматривала таким образом, станут клиентами компании.

В рамках реорганизации и ребрендинга подразделение Intel Foundry Services будет расширено и включит в себя услуги чипмейкера по разработке технологий, цепочек поставок, производству и упаковке под названием IFS.

«Мы хотим стать литейным производством для всего мира. Если мы хотим стать западным литейным производством, мы не можем дискриминировать тех, кто в этом участвует», — заявил Гелсингер.

Источник:The Register
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#чипы
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#процессоры
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#INTEL
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#производство