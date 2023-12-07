Поддержка Windows 10 прекратится в 2025 году. Но Microsoft уже подготовила платные патчи безопасности после этого срока

Однако компания также предложит пользователям возможность платных обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU) после этой даты. Это первый случай, когда Microsoft предлагает подобную услугу индивидуальным пользователям, а не только организациям.

Платные обновления безопасности будут доступны через ежегодную подписку. Microsoft подчеркивает, что хотя они настоятельно рекомендуют переходить на Windows 11, они понимают, что в некоторых случаях пользователи могут не успеть заменить устройства с Windows 10 до окончания поддержки.

Поэтому компания предлагает программу ESU, которая будет включать критические и/или важные обновления безопасности. Однако в рамках инициативы не будут предоставляться новые функции, обновления безопасности по запросу клиентов или изменения дизайна.

На данный момент Microsoft не раскрывает цены на расширенные обновления безопасности Windows 10, обещая предоставить более подробную информацию позже.