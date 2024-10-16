Поддержка Windows 10 закончится меньше, чем через год

Опубликовано 16 октября 2024, 07:591 мин.
Поддержка Windows 10 закончится меньше, чем через годКто еще не пересел на Windows 11, самое время начать
Microsoft планирует завершить поддержку Windows 10 через год, что означает прекращение выпуска обновлений безопасности, технической поддержки и исправлений ошибок.
Пользователи, которые продолжат использовать эту операционную систему после «дня X», подвергнутся большему риску из-за уязвимостей, которые больше не будут исправляться.
Согласно данным StatCounter, Windows 10 все еще используется на 62.7% устройств, тогда как Windows 11 за три года после запуска смогла достичь лишь 33% рынка. Несмотря на окончание поддержки, 2.8% пользователей продолжают работать на Windows 7.
После завершения поддержки «десятки», можно перейти на Windows 11, если ваше устройство соответствует требованиям. Для более старых девайсов возможно приобретение нового ПК с Windows 11. Также Microsoft предложит платную продленную поддержку до 2028 года.