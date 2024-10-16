Поддержка Windows 10 закончится меньше, чем через год

Пользователи, которые продолжат использовать эту операционную систему после «дня X», подвергнутся большему риску из-за уязвимостей, которые больше не будут исправляться.

Согласно данным StatCounter, Windows 10 все еще используется на 62.7% устройств, тогда как Windows 11 за три года после запуска смогла достичь лишь 33% рынка. Несмотря на окончание поддержки, 2.8% пользователей продолжают работать на Windows 7.

После завершения поддержки «десятки», можно перейти на Windows 11, если ваше устройство соответствует требованиям. Для более старых девайсов возможно приобретение нового ПК с Windows 11. Также Microsoft предложит платную продленную поддержку до 2028 года.