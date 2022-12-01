Подержанные видеокарты внезапно начали дорожать

Но внезапно стало известно, что подержанные видеокарты линейки RTX 30XX вновь начали дорожать. Так, если ещё совсем недавно ту же RTX 3060 можно было купить в США за 100 долларов, то сейчас за неё просят не менее 300.

Да, все мы понимаем, что 100 долларов предлагался адаптер, прошедший тысячи часов майнинга. Но стоит отметить, что за подобные деньги это всё ещё могло быть неплохим предложением.