Подорожание памяти DRAM может вызвать повышение цен на видеокарты

По данным аналитиков TrendForce, цены на память продолжат расти в III квартале 2024 года из-за увеличенного спроса на серверы.

Средняя цена продажи DRAM может увеличиться на 8–13%, особенно для серверной DDR5 и DDR4, тогда как потребительские модули подорожают на 3–8%. Это может отразиться на стоимости новых видеокарт, таких как NVIDIA RTX 50ХХ и AMD Radeon RX нового поколения.

Да, производители видеокарт начинают активное производство GDDR7, которая и так на 20–30% дороже по сравнению с GDDR6.

Повышение цен может привести к увеличению стоимости видеокарт и уменьшению объёма видеопамяти в новых моделях. В прошлом NVIDIA уже критиковали за недостаток видеопамяти, что дало преимущество AMD.