Поигрались и хватит: США разрешили TSMC поставлять оборудование в Китай

Речь идёт о поставках оборудования и соответствующей операционной деятельности на материковом Китае, причём на постоянной основе. Таким образом США позволили тайваньскому производителю обходить свои санкции, чтобы обеспечить китайские заводы TSMC.

Такие поблажки даются только ведущим вендорам. И тайваньская компания не единственная, кто получил право поставок в КНР. Ранее подобные разрешения получили южнокорейские компании Samsung и SK Hynix.