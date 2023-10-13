Поигрались и хватит: США разрешили TSMC поставлять оборудование в Китай

13:10, 13 октября 2023
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Поигрались и хватит: США разрешили TSMC поставлять оборудование в КитайЧтобы обеспечить заводы компании
Министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа сообщила о решении Бюро промышленности и безопасности США на получение компанией TSMC, производителя полупроводников, статуса «проверенного конечного пользователя» (VEU). Это позволит TSMC постоянно работать с Китаем.
© TSMC
Речь идёт о поставках оборудования и соответствующей операционной деятельности на материковом Китае, причём на постоянной основе. Таким образом США позволили тайваньскому производителю обходить свои санкции, чтобы обеспечить китайские заводы TSMC.
Такие поблажки даются только ведущим вендорам. И тайваньская компания не единственная, кто получил право поставок в КНР. Ранее подобные разрешения получили южнокорейские компании Samsung и SK Hynix.