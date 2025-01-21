Компьютеры
Опубликовано 21 января 2025, 08:40
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Покупайте Ryzen 9800X3D в Китае с осторожностью — там эпидемия подделок именно этой модели

И это большая беда
В Китае участились случаи продажи поддельных процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D.
Покупайте Ryzen 9800X3D в Китае с осторожностью — там эпидемия подделок именно этой модели
© VideoCardz.com

Пользователи жалуются на проблемы с запуском системы, а проверка в сервисных центрах AMD подтверждает, что речь идет о фальшивках.

Как распознать подделку?

  • Настоящие процессоры Ryzen 9800X3D имеют синий цвет PCB, а у подделок он темно-зеленый, как у предыдущих моделей Ryzen 7000 (например, R9 7900X или R7 7700X).
  • PCB подлинного чипа имеет маркировку 33050, тогда как у подделок часто встречается номер 32546.
  • На наклейках или корпусе подделок могут быть ошибки, например, указание «Ryzen 9» вместо «Ryzen 7».
Покупайте Ryzen 9800X3D в Китае с осторожностью — там эпидемия подделок именно этой модели
© VideoCardz.com

Чтобы избежать покупки подделок, рекомендуется приобретать процессоры только у официальных дилеров или в авторизованных магазинах.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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