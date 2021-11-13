Покупатель получил RTX 3060 по рекомендованной цене в 24 тысячи рублей после 9 месяцев очереди

Зачастую видеокарты, рекомендованная цена которых чуть выше 300 долларов, сложно найти дешевле 700 долларов. И пока большинство искало способы «схитрить», наш коллега с The Verge решил пойти самым прямым путём — встать в электронную очередь.

Прямо в день анонса RTX 3060, журналист подписался на онлайн-очередь за видеокартой EVGA. А спустя 9 месяцев он получил уведомление от компании — в нём ему предложили завершить процесс покупки видеокарты.