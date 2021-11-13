Покупатель получил RTX 3060 по рекомендованной цене в 24 тысячи рублей после 9 месяцев очереди

Покупатель получил RTX 3060 по рекомендованной цене в 24 тысячи рублей после 9 месяцев очередиЧудеса случаются
Зачастую видеокарты, рекомендованная цена которых чуть выше 300 долларов, сложно найти дешевле 700 долларов. И пока большинство искало способы «схитрить», наш коллега с The Verge решил пойти самым прямым путём — встать в электронную очередь.
Прямо в день анонса RTX 3060, журналист подписался на онлайн-очередь за видеокартой EVGA. А спустя 9 месяцев он получил уведомление от компании — в нём ему предложили завершить процесс покупки видеокарты.
Мне не пришлось просыпаться пораньше и ломать кнопки обновления браузера, мне не пришлось бороться со скальперами, не нужно было вводить данные моей кредитной карты на полдюжине сайтов или платить непомерную плату поисковикам. Я просто зарегистрировал учётную запись, и потом у меня было 20 часов, чтобы завершить покупку.
На данный момент система очередей от EVGA не работает — компания прикрыла её около месяца назад. Но в то же время она уже заявила, что работает над новой её версией с улучшениями для ускорения выполнения заказов и «обеспечения справедливости».