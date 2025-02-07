Компьютеры
Опубликовано 07 февраля 2025, 07:56
1 мин.

Покупатель RTX 5080 Founders Edition получил видеокарту с маркировкой «RTX 5090» на корпусе

Возможно, это самая редкая модель 50XX-й серии
Пользователь Reddit с ником EssDee3D приобрёл RTX 5080 Founders Edition, но обнаружил на корпусе видеокарты маркировку «RTX 5090».
Покупатель RTX 5080 Founders Edition получил видеокарту с маркировкой «RTX 5090» на корпусе
© Reddit

Несмотря на упаковку и накладную, подтверждающие покупку 5080-й модели, установленная в систему карта действительно определялась как RTX 5080 в Windows и GPU-Z.

Ошибка объясняется тем, что Founders Edition RTX 5090 и 5080 используют идентичные корпуса, за исключением системы охлаждения. Вероятно, сборочный цех просто перепутал крышки.

Ситуация вызвала шутки среди пользователей. Один предложил купить «уникальную» видеокарту по MSRP без вопросов, а сам автор поста отметил, что теперь владеет одной из самых редких GPU на рынке.

Источник:Reddit
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
,
#видеокарта NVIDIA
,
#видеокарта