Покупатель RTX 5080 Founders Edition получил видеокарту с маркировкой «RTX 5090» на корпусе

Несмотря на упаковку и накладную, подтверждающие покупку 5080-й модели, установленная в систему карта действительно определялась как RTX 5080 в Windows и GPU-Z.

Ошибка объясняется тем, что Founders Edition RTX 5090 и 5080 используют идентичные корпуса, за исключением системы охлаждения. Вероятно, сборочный цех просто перепутал крышки.

Ситуация вызвала шутки среди пользователей. Один предложил купить «уникальную» видеокарту по MSRP без вопросов, а сам автор поста отметил, что теперь владеет одной из самых редких GPU на рынке.