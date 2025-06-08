Покупатель видеокарты на Amazon вместо устройства получил бакалею

Заказ был оформлен через нидерландское подразделение Amazon, но доставлен из Испании, что вызвало подозрения в возможной мошеннической схеме, хотя коробка выглядела стандартно. Пострадавший предположил, что предыдущий покупатель мог поменять оригинальную видеокарту на дешёвую альтернативу и добавить дополнительные элементы для веса, обманув процесс проверки Amazon.

Подобные мошеннические действия — не редкость на крупных торговых площадках, подобных Amazon, особенно в странах ЕС, где процесс возврата товаров может быть упрощён. На этом основании и стало возможно мошенничество.

Хотя этот инцидент вызвал дискуссии в сети, Amazon пока никак не отреагировал на ситуацию и не прокомментировал официально.