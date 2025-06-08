Покупатель видеокарты на Amazon вместо устройства получил бакалею

Опубликовано 08 июня 2025, 01:301 мин.
Покупатель видеокарты на Amazon вместо устройства получил бакалеюСкорее всего, смошенничал предыдущий покупатель
Пользователь Reddit рассказал, что купил на Amazon видеокарту Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus, но получил рис и макароны. Видеокарта, правда, тоже была, но устаревшая модель другого бренда.
Заказ был оформлен через нидерландское подразделение Amazon, но доставлен из Испании, что вызвало подозрения в возможной мошеннической схеме, хотя коробка выглядела стандартно. Пострадавший предположил, что предыдущий покупатель мог поменять оригинальную видеокарту на дешёвую альтернативу и добавить дополнительные элементы для веса, обманув процесс проверки Amazon.
Подобные мошеннические действия — не редкость на крупных торговых площадках, подобных Amazon, особенно в странах ЕС, где процесс возврата товаров может быть упрощён. На этом основании и стало возможно мошенничество.
Хотя этот инцидент вызвал дискуссии в сети, Amazon пока никак не отреагировал на ситуацию и не прокомментировал официально.
Источник:Reddit
Автор:Андрей Кадуков
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