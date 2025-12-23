Покупка при дефиците видеопамяти: насколько плохи 8-гиговые RX 9060 XT и RTX 5060 в новых играх?Разница между ними составила всего 4-5%
Конфигурация ПК включала видеокарту Asus Prime RTX 5060 OC/Intel Arc B580 FE/Powercolor Reaper RX 9060 XT 8 ГБ, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, оперативную память 32 ГБ DDR5-6000 CL30.
Всего тестировались 19 игр. Среди них Ratchet and Clank Rift Apart, Marvel's Spider Man 2, Assassin's Creed Shadows, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, S.T.A.L.K.E.R 2, Marvel Rivals, Star Wars Outlaws, God of War Ragnarok, Call of Duty Black Ops 7, F1 25, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Borderlands 4, Mafia The Old Country, ARC Raiders, Dying Light The Beast, The Alters, Battlefield 6. Запускались они в Full HD.
Assassin's Creed Shadows шла с графикой Medium. Из всех них B580 оказалась худшей: отставала от остальных она минимум на 15-20 к/с. Лидировала в этой игре видеокарта RX 9060 XT.
Со средними замерами во всех проектах вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.
Вывод
С настройками Native TAA RX 9060 ХТ оказалась в среднем на 4% быстрее, чем RTX 5060. Что касается FSR 4 Quality или DLSS 4 Quality, то разница составила уже 5%, с FSR 4 или DLSS 4 Balanced тоже 5%.
Если сравнивать все три видеокарты (в некоторых играх Arc B580 не позволяла активировать все необходимые настройки), то с Native TAA модель RX 9060 XT на 34% быстрее, чем B580, и на 37% быстрее при использовании FSR 4 Quality/XeSS Ultra Quality.
Остальные замеры вы можете увидеть выше.