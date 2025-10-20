Половина игроков назвали 12 ГБ видеопамяти «минимумом» для FullHD-гейминга в опросе 3DCenter

Исследование показало, что пользователи всё чаще считают 8 ГБ VRAM недостаточным даже для FullHD.

Согласно результатам, 52,5% участников уверены, что комфортный минимум для игр в 1080p — это 12 ГБ видеопамяти, а ещё 39,5% рекомендуют выбирать видеокарты с 16 ГБ VRAM. Лишь 8% считают достаточными 8 ГБ.

Для Quad HD (1440p) большинство опрошенных — 60,4% — назвали оптимальным объёмом 16 ГБ, а 26,5% указали на необходимость 20 ГБ.