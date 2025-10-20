Половина игроков назвали 12 ГБ видеопамяти «минимумом» для FullHD-гейминга в опросе 3DCenter

Опубликовано 20 октября 2025, 07:501 мин.
Половина игроков назвали 12 ГБ видеопамяти «минимумом» для FullHD-гейминга в опросе 3DCenterМинимум, даже не нормой
Портал 3DCenter опубликовал результаты опроса среди 1338 читателей, касающегося оптимального объёма видеопамяти для игр в разных разрешениях.
Исследование показало, что пользователи всё чаще считают 8 ГБ VRAM недостаточным даже для FullHD.
Согласно результатам, 52,5% участников уверены, что комфортный минимум для игр в 1080p — это 12 ГБ видеопамяти, а ещё 39,5% рекомендуют выбирать видеокарты с 16 ГБ VRAM. Лишь 8% считают достаточными 8 ГБ.
Для Quad HD (1440p) большинство опрошенных — 60,4% — назвали оптимальным объёмом 16 ГБ, а 26,5% указали на необходимость 20 ГБ.
В Ultra HD (4K) картина распределилась иначе: 43,7% считают лучшим выбором 20 ГБ, 30,3% — 16 ГБ, и почти 25% полагают, что без 24 ГБ VRAM комфортный гейминг невозможен.
По мнению 3DCenter, такие ответы отражают рост требований современных игр к объёму видеопамяти.