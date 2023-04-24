Пользователь показал ПК с Ryzen 9 7950X без кулера — охлаждением занимается 4,4 кг меди

Пользователь показал ПК с Ryzen 9 7950X без кулера — охлаждением занимается 4,4 кг медиИ никакого шума вентиляторов
Любителям бесшумных компьютеров будет интересно узнать о новом проекте одного из пользователей Reddit, который нашел оригинальное решение для охлаждения своего процессора Ryzen 9 7950X.
Энтузиаст использовал медные плиты весом 1 кг каждая для создания пассивного охлаждения в своей системе на основе корпуса Streacom DB4. Системный блок пользователя построен на материнской плате MSI MPG B650I Edge WiFi и содержит 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 7950X с 64 ГБ оперативной памяти DDR5.
Streacom DB4 поставляется с пассивным охладителем, поддерживающим процессоры с TDP до 65 Вт, и опциональным модулем, увеличивающим охлаждающую мощность до 105 Вт. Однако этого всё равно недостаточно для охлаждения Ryzen 9 7950X с TDP 170 Вт.
В связи с этим, пользователь применил медные плиты стоимостью около $100 каждая для охлаждения процессора и чипсета материнской платы.
После двух часов интенсивной работы процессора, температура достигла 95 градусов Цельсия на одном из чипов и 90 градусов на втором. Температура материнской платы составила около 77 градусов, а температура боковых панелей корпуса колебалась между 50 и 60 градусами.