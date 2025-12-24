Пользователь получил дешевые муляжи памяти Corsair за $999, вместо положенного по гарантии оригинала

Опубликовано 24 декабря 2025, 07:571 мин.
Пользователь получил дешевые муляжи памяти Corsair за $999, вместо положенного по гарантии оригиналаНеловко вышло
Пользователь Reddit под ником Loudenoughforme столкнулся с необычной проблемой при гарантийной замене оперативной памяти Corsair.
Он отправил по RMA комплект Corsair Vengeance DDR5 объемом 96 ГБ стоимостью около $999 — один из модулей вышел из строя, но набор все еще находился на гарантии.
После возврата, пользователь получил посылку, однако система отказалась запускаться. Как выяснилось, внутри оказался не рабочий комплект памяти, а Corsair Vengeance RGB DDR5 Light Enhancement Kit.
Это декоративные заглушки без чипов памяти, которые используются исключительно для внешнего вида ПК. Цена такого набора в официальном магазине Corsair составляет около $35.
Пост быстро набрал популярность на Reddit и привлек внимание службы поддержки компании. Представители Corsair публично отреагировали на ситуацию и пообещали разобраться с ошибкой и решить проблему пользователя.