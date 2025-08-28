Пользователь Reddit сообщил о взрыве видеокарты RTX 5090

По словам владельца, он монтировал видео, когда услышал громкий хлопок, экран погас, а из корпуса пошёл дым и запах гари. При осмотре оказалось, что конденсатор возле 16-пинового коннектора взорвался настолько сильно, что погнул ближайшие ребра радиатора.

При этом сам коннектор остался целым. Система использовала блок питания Super Flower Leadex III 1300W с кабелем 12VHPWR из комплекта.